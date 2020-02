Quatre véhicules sont impliqués.

Les lieux et ses alentours sont très clairement à éviter. Ce dimanche matin, un accident de la circulation s’est produit sur la E19 à hauteur de Jemappes, dans le sens Valenciennes-Mons-Bruxelles. Une collision en chaine s’est en effet produite. Selon nos informations, ce sont quatre voitures qui ont été impliquées. Deux se sont retrouvées sur le toit, les deux autres ont été fortement endommagées mais étaient toujours sur leurs roues.

Le passage a été rendu fortement difficile. Afin de faciliter le travail des services de secours, l’autoroute a donc été fermée à la circulation. Les automobilistes sont déviés via la sortie de l’échangeur du R5 – Jemappes. Dans un premier temps, les automobilistes circulant sur le R5 en provenance d’Asquillies et souhaitant rejoindre la E19 étaient eux aussi déviés, via le zoning de Cuesmes cette fois.

À l’heure d’écrire ces lignes, les véhicules accidentés s’apprêtent à être dégagés et les secours finalisent le nettoyage des lieux. Ilsx restent malgré tout à éviter.