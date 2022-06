Événement incontournable du Doudou, le combat dit Lumeçon attire de plus en plus de groupes qui se lancent le défi d’affronter l’arène entre amis. Les Coumères du club de rugby de Frameries ont également décidé de passer le cap cette année en se réunissant en deux petits groupes de joueuses pour tenter d’arracher le crin du dragon. Jeanne faisait partie de ces filles courageuses et témoigne.

"Nous avions fait deux groupes de filles pour aller au combat. Ils étaient tous les deux encadrés par des anciens qui avaient plus l’habitude ainsi que par les séniors du club de rugby de Frameries", confie-t-elle. "Tout s’est très bien passé, je suis arrivée légèrement en retard à l’heure du rendez-vous mais cela ne m’a pas empêchée de participer au combat comme prévu."

Bien qu’elle n’en était pas à son coup d’essai, Jeanne a pu vivre une nouvelle expérience en partageant son rendez-vous du dimanche avec les autres Coumères. Une expérience qui lui a visiblement plu. "J’avais déjà participé au combat avant la crise sanitaire mais c’était la première fois que je partageais l’expérience avec les Coumères", raconte-t-elle. "C’était une première expérience pour pas mal de filles. C’était donc très chouette."

Après plusieurs années à l’arrêt en raison de la crise sanitaire, le combat a pu bénéficier d’un retour tonitruant avec une pléthore de participants, bien plus nombreux aux yeux de Jeanne que les autres années. Bien qu’elle ait dû quitter le combat prématurément, elle gardera des souvenirs de cette nouvelle expérience pendant longtemps.