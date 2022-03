Le groupe Comet veut construire un nouveau centre de tri de déchets d'équipements électriques et électroniques.

Le site de Comet Traitements situé rue des Fabriques à Obourg, le long du canal du Centre, est appelé à grandir. C'est en tout cas la volonté de l'entreprise active dans le traitement des déchets ferreux et non-ferreux, qui a déposé une demande de permis unique auprès de l'administration communale de Mons.

Comet souhaite construire et exploiter un nouveau centre de regroupement de tri et de prétraitement de déchets. "Nous voulons doter le site d'Obourg d'une unité de traitement des 3E, soit les équipements électriques et électromécaniques en provenance de chez Recupel", explique Jérôme Hardy, attaché de communication du groupe Comet.