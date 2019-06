Au fil des années, le petit Lumeçon s'est imposé comme une prolongation des festivités.

Le doute n’est plus permis, et ce depuis plusieurs années déjà: la relève est assurée ! Ce dimanche, soit une semaine tout juste après celui de la Trinité, ce ne sont pas moins de 3300 enfants qui ont pris d’assaut la Grand-Place de Mons pour vivre leur doudou. Un Doudou spécialement pensé pour les petits combattants qui mesurent tous entre 1m et 1,60m.

Les objectifs ne varient pas : tous sont là pour assister au combat qui oppose Saint-Georges au dragon et pour tenter d'arracher le crin porte-bonheur de la queue de ce dernier… En prenant un minimum de risques. Car si les enfants participent à toutes les grandes étapes de la ducasse rituelle de Mons, un Lumeçon adapté à leur âge et à leur taille est indispensable : la priorité reste leur sécurité.

En leur permettant de voir et de vivre le combat « comme les grands », à la corde, les enfants vivent le folklore de leur ville et surtout, le perpétuent. Longtemps cantonné au parc du Waux-Hall comme une activité ludique du mercredi après-midi, il n’a aujourd’hui plus rien à envier aux adultes… qui en profitent pour prolonger les festivités.

À l'instar de leurs parents le week-end dernier, tous reprenaient à plein poumons les mêmes chants scandés quelques jours plus tôt. À 12h30 précises, sois une chaleur écrasante, le coup d'envoi de ce combat miniature était donné.

Après 30 minutes d'affrontement aussi intense que prévisible, Saint-Georges (Hugo) et son fidèle destrier Condé terrassaient le dragon sous les acclamations de la foule et des acteurs du Lumeçon qui veillaient attentivement au bon déroulement des festivités. La victoire est actée, la châsse de Sainte-Waudru sera remontée vers 18 heures à l'issue d'une messe solennelle. Le décompte pour l’édition 2020 pourra alors officiellement commencer !