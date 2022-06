Être porteur de handicap n'empêche pas l'accomplissement artistique. C'est ce que prouve le collectif "Les Sens'ationnels" composé d'élèves de 14 à 17 ans du Centre Provincial d'Enseignement Spécialisé de Mons (CPESM), situé à Ghlin. Ceux-ci sont habitués des concours de chant et autres projets musicaux et ont déjà remporté plusieurs prix, notamment au Grand Prix de la chanson de Charleroi. Durant deux ans, ces événements ont été annulés. Les élèves se sont alors lancés dans une toute autre direction.

"On a voulu créer un rap sur nos différences parce que nous sommes dysphasiques, sourds ou malentendants, ou aveugles", explique Chanelle Blondiau, 17 ans, malentendante. "Je veux montrer qu'en étant sourde, on peut avoir une communication et qu'on aimerait pouvoir communiquer face à face, même avec les personnes qui sont différentes de nous."

Six professeurs se sont embarqués dans l'aventure avec les élèves pour réaliser le projet. La première étape a été l'écriture des paroles, ce qui n'a pas été une sinécure. "Nous avons tendance à gommer les différences car à nos yeux, ce sont des élèves comme les autres. Il fallait pourtant écrire sur le thème de la différence. C'était compliqué au départ", se souvient Gladys Gerin, professeure de français.

"Nous avons parlé et débattu avec les élèces en essayant de discerner les difficultés dans leur vécu mais aussi, leur ressenti. C'est grâce à ces échanges qu'ils ont écrit le texte." Intitulé "Comme moi", ses paroles qui veulent faire passer le message que, malgré leurs différences, les élèves savent s'exprimer par de nombreux moyens.

Une fois la bande sonore trouvée, l'enregistrement a pu être réalisé dans des conditions professionnelles, grâce à des partenaires externe. Vient ensuite l'enregistrement du clip, tourné par le service communication de la Province de Hainaut, et sa mise en ligne lundi 30 mai.

Le projet aura animé toute l'année scolaire des "Sens'ationnels" et de leurs professeurs. Qui en retiennent "de l'amitié, de la solidarité, une expérience humaine incroyable et des élèves adorables." Certains se sont métamorphosés: "introvertis, ils ont tout à coup pris de l'assurance et se sont simplement sentis bien." Ne reste plus qu'à découvrir la création, sacrément bien troussée, sur YouTube, et à la partager pour combler des élèves qui y ont mis tout leur coeur.