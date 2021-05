Le confinement et le télétravail l’ont rappelé, avoir une bonne connexion Internet est devenu indispensable. Et on le sait, les besoins sont grandissants. Proximus entend répondre au défi qui se pose en déployant la fibre optique partout dans le pays.

"C’est la technologie haut débit la plus sûre pour répondre à l’augmentation exponentielle du trafic de données", explique Renaud Tilmans, chief customer operations officer chez Proximus. "Dans les années 2000, on était content quand on avait un débit de quelques kilos bytes par seconde. Aujourd’hui, il faut au moins du 30 mégas. Et demain, avec la multiplication des écrans, le gaming et le télétravail, il faudra un débit d’un giga qui pourra même augmenter. Avec la fibre optique, la bande passante et quasiment illimitée. Les seules barrières viendront des terminaux."

C’est donc un Internet ultrarapide que nous promet Proximus. Et à Mons, cet avenir se construit dès à présent. L’opérateur télécoms est en effet venu présenter ce vendredi son plan de bataille pour la Cité du Doudou. La fibre optique a déjà été amenée dans la plupart des cabines de rue. Reste maintenant à la faire arriver dans les maisons et entreprises.

Le chantier a déjà commencé. On se souvient par exemple des tranchées qui avaient été creusées sur la Grand-Place quelques jours avant la réouverture des terrasses. De quoi donner des sueurs froides aux cafetiers. Mais les trous avaient été vite rebouchés. "Nous avons commencé par l’installation de la fibre dans les zonings industriels. D’ici la fin de l’année, le déploiement de la fibre optique sera terminé dans le centre-ville de Mons et à Jemappes", promet Renaud Tilmans. "Plus de 10.000 foyers et entreprises seront ainsi connectés. En 2022, le déploiement se poursuivra en dehors du centre-ville et de Jemappes. Cuesmes et Nimy seront également au programme pour totaliser plus de 30.000 foyers et entreprises supplémentaires."

C’est donc un vaste chantier qui s’annonce. Il devrait prendre fin en 2028, quand pratiquement toutes les connexions du Grand Mons auront été établies. Les travaux peuvent varier d’un site à l’autre, mais en moyenne, l’opérateur avance de 100m par jour. Les désagréments pour les riverains devraient donc être assez limités. D’autant plus que Proximus est en contact avec la Ville de Mons pour combiner, quand l’occasion se présente, la pose de la fibre avec d’autres travaux de voirie.

"Ces 20 dernières années, les nouvelles technologies ont changé notre mode de vie. On imagine mal aujourd’hui vivre sans smartphone ou Internet. Le déploiement de la fibre va permettre d’améliorer la qualité de vie des habitants et va offrir un avantage incomparable aux acteurs économiques", relève le bourgmestre Nicolas Martin.

Après Charleroi, Liège et Namur, Mons est la quatrième ville où Proximus lance le déploiement de la fibre. À l’échelle nationale, l’opérateur ambitionne de connecter 4,2 millions de foyers et d’entreprises pour fin 2028.