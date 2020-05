Les Montois sont à nouveau invités à composer la setlist du prochain concert.

The show must go on au Beffroi de Mons. Ce dimanche 10 mai, un nouveau concert de carillon sera proposé. Charles Dairay reprend les manettes et une fois de plus, les Montois sont invités à composer la setlist du concert à travers un formulaire en ligne.

Au menu, de grands classiques de la chanson française, d'Aznavour à Trenet en passant par Barabara. Mais aussi des musiques plus actuelles comme le tube de circonstance de Soprano avec son hommage aux héros du quotidien. On retrouvera même Lady Gaga. À vos suffrages, la fin des votes est prévue ce samedi à 10 heures.

Quant au concert, il aura lieu dimanche sur les coups de 20 heures pour saluer le personnel médical. Pour rappel, inutile de se déplacer au pied du Beffroi, son parc sera fermé. Mais le concert sera retransmis en direct sur la page Facebook de la Ville de Mons.