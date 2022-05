Irréconciliables. Entre Sud Radio et la Ville de Mons le torchon brûle depuis que la seconde a retiré l’organisation du Doudou à la première. Pour rappel, la Ville a décidé d’octroyer l’organisation du concert du vendredi soir à la RTBF après une procédure négociée sans publicité préalable, à laquelle seul le média public a répondu et dont Sud Radio était exclue.

Deux semaines après les faits, l’incendie ne semble pas prêt de s’éteindre et Natacha Delvallée, directrice de Sud Radio, en remet une couche. D’abord sur les 60 000 € octroyés à la Ville de Mons prévus pour soutenir l’organisateur, de l’argent public qui “sera mieux utilisé avec la RTBF qu’avec Sud Radio”, clamait la Ville.

“Une telle affirmation n’est pas correcte”, s’insurge-t-elle. “La Ville de Mons ne donnait aucune enveloppe budgétaire pour l’organisation du concert.” La Ville avait pointé les partenariats avec les organismes publics et parapublics dont bénéficiait Sud Radio pour l’organisation de son concert. Ce que fait tout organisateur privé, rétorque Natacha Delvallée. “Ces partenariats faisaient d’ailleurs l’objet de conventions, de rapports d’activité et de justificatifs.”

Autre point de discorde : le rayonnement du concert. Du point de vue de la Ville, le concert du Doudou by Sud Radio s’essoufflait. Et de pointer une promotion et une diffusion limitée, des affiches répétitives (coucou Mister Cover)…Pour les autorités communales, le concert “n’était plus à la hauteur de l’importance que revêt notre ducasse […] Mons était en droit d’attendre un événement musical plus qualitatif et plus conforme aux attentes de la population.”

Des propos “dénigrants” estime Natacha Delvallée, pour son équipe “mais aussi pour les artistes présents ces dernières années.” Quant aux attentes de la population, “la Grand-Place de Mons était noire de monde ces dernières années avec une ambiance de feu.”

Une Grand-Place qui, dixit la Ville, mais le concert a bien été créé par la famille Delvallée, rétorque la directrice de la radio privée.