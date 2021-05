Il y avait du monde, en centre-ville, ce vendredi soir. Mais si les Montois sont sortis profiter du retour des températures printanières et d’un verre en terrasse, ils ont dû faire une croix sur le traditionnel concert du Doudou, auquel ils auraient naturellement assisté si les temps n’étaient pas si troublés. Enfin, pas vraiment… Puisque à contexte exceptionnel, mesure exceptionnelle. Sud Radio avait fait preuve d’imagination pour malgré tout officiellement lancé les festivités de ce week-end de la Trinité.

C’est donc sur les ondes de la radio 100% belge et sur sa page Facebook que le rendez-vous avait été donné. Quelques minutes après 20 heures, l’hymne du Doudou retentissait pour la première fois quelques secondes et le coup d’envoi de cette émission spéciale était donné. C’est le Baudourois Antoine Delie, qui s’était illustré dans le télécrochet The Voice France, qui a signé son coup d’envoi avec son titre Dis-Moi.

© SUD RADIO

Les artistes Delta, Antoine Armedan, Mady, Laura Crowe and Him, Getch, Charles, Calumny, Sam Bosman & Ben’Do ou encore Mister Cover ont offert aux auditeurs quelques morceaux de leur répertoire et ouvert leur cœur après une année particulièrement difficile pour eux et plus globalement pour le milieu culturel. Mais les chanteurs, très clairement enthousiasmes à l’idée de partager avec les auditeurs ce Doudou Autrement, n’étaient pas les seuls à avoir répondu à l’appel.

Plusieurs acteurs phares du combat dit Lumeçon ont, eux aussi, partagé leur ressenti et leurs espérances en cette nouvelle année privée de folklore. Après 20 combats aux côtés de Saint-Grorges, la flamboyante rousse Ursula Heinrichs, alias Poliade, aurait par exemple dû faire ses adieux et passer la main pour ce combat de 2021. "L’appel aux candidats est toujours ouvert", a-t-elle rappelé. Avis donc aux rousses qui répondraient aux critères (être une femme, domiciliée à Mons depuis au moins 10 ans, être âgée entre 23 et 32 ans).

© SUD RADIO

Étaient également au micro de Sud Radio le diable Umberto Lebeau et, évidemment, Olivier Tournay alias Saint-Georges. Ce dernier devra encore prendre patience un an avant de retrouver son plus fidèle adversaire au cœur de l’arène devant une foule en liesse. Ce dimanche, une évocation du combat sera malgré tout organisée à Mons. Elle sera diffusée en direct sur Télé MB. Pour que, malgré tout, cette ducasse 2021 ait une petite touche de normalité…