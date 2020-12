La décision était attendue avec impatience par plusieurs membres du personnel de la télévision locale Télé MB. Après plusieurs rencontres destinées à faire la lumière sur la situation, le conseil d’administration a finalement pris la décision, ce vendredi, d’entamer une négociation avec le directeur général de la chaine, David Flament, afin de mettre un terme à leur collaboration.

"Le conseil d’administration est au regret de constater, au terme de multiples auditions internes, l’existence de difficultés structurelles majeures au sein de l’entreprise, et ce malgré plusieurs tentatives menées par le conseil d’administration depuis son installation. Les responsabilités de cette situation sont partagées", explique le président du C.A., Philippe Wilputte.

"Le CA déplore qu’aucune piste de solution crédible n’ait pu être proposée au long de ce processus par les différentes parties. La rupture de confiance s’avère inéluctable entre le CA et le directeur général." Les administrations ont dès lors pris la décision de mandater le président et le bureau de l’asbl afin de négocier le plan de départ du directeur général et de confier au président, entouré des membres du bureau, la gestion journalière de l’asbl en attendant l’engagement d’un nouveau directeur ou d’une nouvelle directrice.

Le conseil d’administration dit espérer que "ces décisions fortes contribueront à la résolution définitive de la crise en cours, ainsi qu’à la restauration d’un dialogue social serein permettant d’envisager enfin positivement l’avenir de la chaine."

Pour rappel, les travailleurs reprochaient à David Flament “une organisation du travail à ce point chaotique que les programmes de rentrée sont mis au frigo jusqu’en janvier suite à une décision unilatérale” et des relations professionnelles “qui évoluent dans un contexte relationnel dégradé.” Une motion de méfiance à son égard avait déjà été déposée en décembre 2015 sans qu’aucune solution ne puisse être trouvée depuis.