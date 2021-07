Les groupes politiques peinent à trouver la voie pour sortir les débats de la zone de turbulence.

Faire revenir la sérénité au sein du conseil communal à Mons, mission impossible? Depuis le début de la mandature, les séances sont régulièrement le théâtre d'échauffourées entre certains élus, au point de rendre inaudibles les débats de fond.

"L'image qu'on renvoie à la population est vraiment pitoyable. C'est dû aux comportements de quelques conseillers seulement, tant dans l'opposition que dans la majorité. Et c'est pénible d'être associé à cela. Nous sommes élus pour défendre des idées et représenter les citoyens, pas pour se chamailler de la sorte", déplore Savine Moucheron (CDH). "On constate un détachement de la population au monde politique, ce n'est pas avec ce genre d'attitude qu'on va rétablir la confiance", embraie Samuel Quiévy (Ecolo).

Le constat est partagé par les différentes formations politiques. Pourtant, les problèmes demeurent. Les chefs de groupe s'étaient bien réunis à plusieurs reprises pour discuter de propositions qui permettraient de rendre les débats plus apaisés et efficaces. Il était question de pouvoir faire des interpellations en début de conseil plutôt qu'à la fin, mais aussi d'en limiter le nombre. Ou encore de laisser le dernier mot à l'opposition. Mais de manière assez symptomatique, les groupes politiques peinent à se mettre d'accord.