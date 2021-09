Le tracé du contournement d’Hornu était officialisé en juillet dernier. C’est le tracé passant par le site du Marais qui a été retenu, malgré la nécessaire dépollution du site et le budget de 2,5 millions d’euros qui a dû être débloqué par le cabinet de la ministre de l’environnement, Céline Tellier (Ecolo) pour le permettre. Si ce choix permet d’éviter des expropriations au niveau de l’Avenue de l’Espoir et la dépollution du marais, contaminé aux métaux lourds, au cyanure, au sulfate, au souffre et aux PCB, il suscite aussi des inquiétudes.

"Selon nous, ce projet de contournement présente plus de désavantages que de bénéfices : un impact écologique négatif via la destruction d’espaces verts, une menace pour la diversité présente, un faible impact sur la circulation dans le centre d’Hornu, un impact négatif sur les commerces locaux du centre d’Hornu, un coût qui sera probablement plus élevé que les huit millions annoncés", regrette Cyril-Terence Mascolo, conseiller communal du groupe d’opposition Agora.

Le plus gros reproche formulé à l’attention de la majorité reste cependant le flou qui entoure encore le projet.