Le total atteint 736 cas dans la région ce jeudi.

Le SPF Santé a communiqué ce jeudi 2 avril de nouveaux chiffres, commune par commune. Comme hier, on constate 50 nouveaux cas confirmés de covid-19 à Mons-Borinage. Le total de cas confirmés atteint donc 736 dans la région. Rappelons qu'il s'agit uniquement des cas confirmés. Les tests n'étant pas effectués systématiquement, le nombre de personnes contaminées est en réalité plus important.

La progression marque un ralentissement ce jeudi à Mons, commune wallonne la plus touchée. On y recense 12 nouveaux cas contre 17 hier. La situation apparaît stable pour le moment à Jurbise où depuis la communication des chiffres commune par commune, on dénombre 19 cas confirmés de coronavirus.