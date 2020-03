Sur les réseaux sociaux, l’entraide générale ne cesse de prendre de l’ampleur.

Ce n’est un secret pour personne, cette période de Coronavirus est une période compliquée pour tout le monde. Dans ce chaos grandissant, une entraide omniprésente permet à de nombreuses personnes de sortir la tête de l’eau. Les habitants de la région n’ont d’ailleurs pas tardé avant de proposer leur service.

Depuis que les premières mesures de confinement ont été mises en place, de nombreux habitants de la région proposent leur service de baby-sitting afin de faciliter la tâche des travailleurs ne pouvant garder leurs enfants. Le gouvernement et les écoles ont depuis annoncé qu’une garderie est également organisée au sein des établissements scolaires et ce, malgré l’annulation des cours.

De nombreux étudiants montois offrent également la possibilité de donner des cours particuliers à leurs camarades éprouvant de plus grandes difficultés. Peu après, la province de Hainaut a annoncé elle aussi que « les professeurs travaillent en ce moment à la mise en ligne d’activités pédagogiques de révision et de consolidation des acquis. Les élèves seront dotés d’une adresse email pour les suivre et bénéficier d’un accompagnement en ligne ».

Les habitants de la région portent surtout une attention toute particulière à leurs ainés. De nombreux Montois publient des annonces disant « qu’ils se tiennent à disposition des personnes âgées afin de faire les courses à leur place ». D’autres donnent leur numéro de téléphone, se tenant ainsi à disposition des doyens de leur voisinage. Certains magasins réservent désormais une tranche horaire aux personnes de plus de 60ans. Le CPAS de Mons a également ouvert un numéro spécial, le 065 88 22 25, afin d’aider les séniors à faire leur course ou simplement à rompre l’isolement.

La liste des aides proposées est donc très longue et continue de grandir. Les Montois ont-ils étaient des précurseurs de certaines décisions gouvernementales et institutionnelles ? Rien n’est moins sûr, ce qui est certain par contre c’est que cette période difficile a une nouvelle fois révélé le côté solidaire des habitants de la région.