La situation sanitaire actuelle du pays est plus que préoccupante. Le Collège provincial du Hainaut a donc décidé de débloquer 1,3 million d’euros pour acheter du matériel dédié aux hôpitaux du Hainaut. Cette somme va en effet permettre d’acquérir 30 appareils respiratoires et 150 appareils de monitoring de la saturation d’oxygène. Cela répond à une demande largement exprimée par les hôpitaux, soumis à une pression croissante. Ce matériel sera mis le plus vite possible à leur disposition.

Le personnel infirmier pourra également compter sur les étudiants et enseignants du paramédical qui se sont portés volontaires. D'autres départements de la Haute école Condorcet se mettent également au service de la collectivité, par exemple, pour réparer le matériel médical ou accueillir les enfants du personnel hospitalier.

Pour rappel, la région de Mons est l’une des régions les plus touchées par le Coronavirus. Ces nouveaux appareils et l’aide des étudiants et enseignants permettront donc aux hôpitaux de la région de travailler dans de meilleures conditions.