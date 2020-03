Le pays est en quarantaine. Ils ont dû passer une nuit à la rue sous surveillance policière et espèrent un vol retour.

Alexane, Nora et Jonas avaient prévu de passer des vacances dans les îles paradisiaques des Philippines. Mais leur odyssée a viré à l'enfer à cause de la pandémie de coronavirus.

"Nous sommes partis avec mon cousin et sa copine le 8 mars et sommes arrivés sur place le 9", nous confie Alexane depuis les Philippines. "Le 10, nous sommes partis vers les îles. Nous avions tout un périple prévu pour voir les belles plages. Mais le 13 mars, nous avons appris que nous avions 48 heures pour quitter le territoire, au risque de rester bloqués sur place pendant un mois."

Nos trois Montois se sont alors activés pour retourner en Belgique. Le hic, c'est que toutes les compagnies de voyage annulaient leurs vols. "Nous avons contacté l'ambassade de Belgique à Manille. Ils étaient en sous-effectifs et débordés d'appels. Tout ce qu'ils ont pu faire au cours de cette mésaventure, c'est nous donner des conseils pratiques, mais pas toujours possibles à suivre. On nous a ainsi renvoyé vers notre compagnie aérienne qui n'a jamais répondu. De plus, là où nous étions, il n'y avait pas d'aéroport international. Notre but était donc de rejoindre l'île principale de l'archipel pour avoir un vol long-courrier."

Mais le but était difficile à atteindre, d'autant plus que les mesures du gouvernement philippin changeaient régulièrement. "On nous a dit qu'il fallait quitter le territoire, puis on a appris que tous les vols étaient annulés. Finalement, des vols spéciaux ont tout de même été organisés pour laisser aux étrangers 72 heures pour quitter les Philippines."

C'était alors le branle-bas de combat pour tenter de trouver un vol. Alexane, Nora et Jonas sont parvenus à gagner l'aéroport international de Manille et même à obtenir un vol pour le 20 mars. Mais arrivés sur place, ils ont appris qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans l'aéroport ni gagner un hôtel, la ville étant placée en quarantaine. "Nous avons interpellé les autorités, les officiers, l'ambassade et toutes les personnes que nous pouvions pour trouver une solution et avoir au moins accès à des toilettes et de l'eau potable. Mais nous sommes restés bloqués devant l'aéroport. Nous étions une quinzaine de ressortissants étrangers. Nous avons monté un petit campement de fortune pour passer la nuit à la rue. Nous étions sous escorte policière. Certains nous filmaient en se moquant de nous."

Mercredi 18 mars, les Montois ont finalement appris qu'ils pourraient loger dans un hôtel où tous les étrangers sont rassemblés en attendant leur vol. Heureusement, ils sont soutenus par leurs proches en Belgique. "Nos familles nous ont envoyé de l'argent, car nous avons dû payer des suppléments pour tout, des vols aux nuits d'hôtel en passant par le bus. Nous n'avons toujours pas de nouvelles de notre compagnie. En Belgique, nos proches s'activent également pour que les autorités interviennent et nous empêchent de revivre ce par quoi nous sommes passés la nuit dernière."

Théoriquement, Alexane, Nora et Jonas devraient prendre leur vol demain et rejoindre l'aéroport de Bruxelles le 21 mars. "Nous croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas de changements. Des Barcelonais qui devaient rentrer en Espagne en passant par Doha sont bloqués au Qatar, car les vols ont été annulés. Nous transitons par Dubaï pour revenir, nous espérons que la liaison sera maintenue. Je comprends que les autorités des Philippines prennent des mesures sanitaires. Mais tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir rentrer chez nous et vivre cette période à la maison, avec nos familles."