Le Festival de Mons s'est clôturé vendredi au bout d'une semaine que Georges Corraface aura vécu intensément. Rencontre avec un grand défenseur de la culture.

Comment avez-vous vécu cette semaine en tant que président de jury?

Je l'ai d'abord vécu en tant que spectateur. Ça a été un grand rattrapage après l'année que nous avons vécu. Un rattrapage d'une activité que je considère comme essentielle. Il y a bien sûr des choses essentielles urgentes comme manger et être soigné. Mais la culture, et en particulier le storytelling qui relève de mon domaine, est fondamentale. Depuis qu'on s'est arrêté de monter dans les arbres pour dormir, les humains se racontent des histoires. Et c'est essentiel. Le sport nous permet d'avoir une tonicité et une élasticité pour nos muscles. La culture fait la même chose pour notre fibre morale. Ça nous permet de savoir comment nous comporter et comment nous pouvons prendre des décisions qui ont un impact moral. C'est pour être préparé à tout cela que nous sommes tellement friands d'histoires. On se projette dans les personnages, on réagit à ce qu'ils font, on imagine comment nous aurions pu faire à leur place… Tout cela constitue une forme d'entraînement moral qui est totalement essentiel, ça prépare à nos comportements.

Et c'est encore mieux quand cet entraînement est collectif, partagé avec d'autres?

Tout à fait, c'est plus enrichissant. L'impact se fait plus profondément. On redevient plus radicalement humain. Dans une salle de cinéma, on entend des gens rire quand on ne pensait pas rire, on ressent des émotions, on est plus compassionnel.. Il y a toute sorte de choses qui s'y passe. Ça a donc été un grand bonheur de pouvoir revoir des tas de films en salle. D'autant plus que je l'ai vécu avec une communauté supplémentaire, celle du jury.