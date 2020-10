Ce mardi en fin d’après-midi, une scène digne des séries américaines s'est produite du côté de Flénu, à proximité du Ravel. Alors que des hommes de la police de Mons/Quévy menaient un contrôle, un véhicule s'est montré très agressif. Le conducteur, que la police avait sommé de s'arrêter, a tenté de s'échapper et d'éviter le contrôle en fonçant en direction d'un policier.

Face à ce comportement, la police montoise n'a eu d'autre choix que de tirer un coup de feu en direction du forcené. Ce dernier n'a pas été touché par la balle mais le tir a permis de stopper la course de la voiture et de finalement interpeller le chauffard. L'homme a été auditionné et privé de liberté, rapporte le Parquet de Mons qui a été saisi du dossier. Par chance, le policier n'a de son côté pas été blessé dans l'altercation.