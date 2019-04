Il s'agirait de Mehmet D. et de sa compagne Natalia M. Leurs voisins témoignent.

Mardi soir, les corps sans vie de deux personnes étaient découverts dans un appartement abritant quatre logements et situé rue du Marché, à Jemappes. C’est un voisin, incommodé par une odeur nauséabonde, qui avait donné l’alerte. Sur place, les secours ont dû défoncer la porte d’entrée pour finalement découvrir les corps inertes d’un couple.

Un médecin légiste est descendu sur les lieux mais l’autopsie, qui devait être réalisée ce mercredi en fin de journée, n’a pas encore livré ses secrets. À ce stade, on ignore donc toujours la cause du décès. Toujours est-il qu’aucune trace de lutte n’a été découverte et que la porte était verrouillée.

Dans le quartier, l’agitation était bien réelle ce mercredi. Les voisins évoquent un couple pour le moins particulier, qui se disputait régulièrement. "Je ne les côtoyais pas, ni elle, ni lui. Ils étaient plutôt étranges, ils ne parlaient à personne mais il y avait un va-et-vient incessant dans leur appartement, de jour comme de nuit", explique une voisine.

Certains évoquent la consommation de drogues, voire peut-être un trafic. "Je ne sais pas exactement ce qu’il s’y tramait mais ce n’était pas vraiment net" , ajoute un autre voisin, qui, à ses dires, aurait déjà été agressé physiquement par le couple. " Mais nous n’aurions jamais pensé qu’ils étaient morts, nous ne pouvions pas envisager une telle chose… Nous avons été très surpris lorsque les secours sont arrivés mardi soir."

Dans un premier temps, le voisin de pallier avait cru à une odeur dégagée par des poubelles. "Il les a descendues mais le soir, lorsqu’il est rentré du travail, l’odeur était toujours là. C’est là qu’il a décidé d’appeler les secours." Selon le parquet, les corps étaient en état de putréfaction avancée. Aucun élément sur l’identité des victimes n’a été communiqué. Mais il s’agirait de Mehmet D., 53 ans et probablement de sa compagne, Natalia M. L’enquête se poursuit pour faire la lumière sur cette sordide affaire.

© D.R.