809 cas sont recensés jusqu'ici dans les 13 communes de la région.

Ce samedi vers 11 heures, comme tous les jours, le centre national de crise et le SPF Santé publique ont fait le point sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus en Belgique. Si d’importants efforts restent à réaliser, les experts estiment que l’on s’oriente "vers une situation de maitrise de la propagation de l’épidémie."

Dans la région de Mons-Borinage, la progression du Covid-19 semble ralentir quelque peu, bien qu’elle soit toujours en progression. En comparaison avec la veille, les 13 communes de la région comptabilisent ce samedi 04 avril 29 nouveaux cas. Le total est donc de 809, contre 780 cas ce vendredi.

C’est du côté de Mons que le nombre de nouveaux cas est le plus important (+11). Suivent ensuite les communes de Dour (+4) et de Saint-Ghislain (+3). Boussu en compte deux nouveaux. Les communes de Jurbise, Quaregnon, Honnelles et Quévy n’en enregistrent qu’un seul. Les communes d’Hensies, de Lens et de Quiévrain sont épargnées ce samedi (+0).

Les mesures de confinement semblent porter leurs fruits mais ce n’est certainement pas le moment de relâcher les efforts. D'abord parce que le recul temporel relatif aux données détaillées par communes n'est pas suffisamment grand pour le moment. Mais aussi en raison de la méthode utilisée pour les tests.

Le nombre de cas positifs n'est pas le reflet exact de la situation car, dans la majorité des cas, seuls les patients hospitalisés sont testés. Et ce, même si le nombre de tests réalisés chaque jour est en constante augmentation grâce à l'amélioration des moyens techniques.