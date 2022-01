S’il y a bien un vœu à formuler, en ce début de nouvelle année, c’est que 2022 nous permette de mettre définitivement la pandémie derrière nous. Au sein de la communauté scientifique, on s’accorde à dire que la plus grande vigilance reste de mise mais que l’espoir est désormais permis. Au sein de nos hôpitaux aussi, on croise les doigts pour une diminution drastique du nombre de personnes contaminées à la covid et hospitalisées.

Dans la région de Mons-Borinage, les chiffres sont globalement stables, et donc encourageants. "Durant la période des fêtes, nous sommes passés de 20 patients à 13 et avons donc connu une légère baisse. Depuis ce lundi en revanche, nous sommes remontés à 18", explique-t-on du côté du CHU Ambroise Paré. "Nous oscillons depuis quelques temps sur une moyenne de 15 à 20 patients. Mais nous n’en avons pour l’instant plus aucun en unité de soins intensifs."

Le constat est similaire au sein du groupe hospitalier EpiCURA. "Pour l’ensemble des sites (Ath, Baudour, Hornu, NdlR), nous comptabilisons actuellement 43 patients", confirme Manon Le Boulangé, en charge de la communication. "Pour le pôle borain exclusivement, il y en a trois aux soins intensifs et neuf en unité de cohortage. Nous constatons une diminution significative du nombre d’hospitalisation ces 15 derniers jours."

Début décembre, ce ne sont en effet pas moins de 60 patients qui étaient pris en charge. "C’est positif bien sûr mais nous restons sur nos gardes car il y a encore pas mal d’inconnues face au variant Omicron. Ce que l’on semble constater, pour l’instant, c’est qu’il est plus contagieux mais qu’il a moins d’incidence sur les hospitalisations." Les tests analysés par les laboratoires donnent en effet davantage de résultats positifs, sans que les unités ne soient complètes.

"Chez nous, il n’y a pas de séquençage effectué, il est donc difficile de dire quel variant a touché le patient", précise encore Kévin Baes pur Ambroise Paré. "Cependant, la symptomatologie peut nous laisser penser qu’Omicron est plus contagieux tout en étant moins grave." Aucune conclusion ne peut encore être tirée à ce stade mais les nouvelles pourraient donc être globalement rassurantes. La prudence reste malgré tout de mise, les changements en matière de testing et de quarantaine, et la rentrée scolaire pouvant avoir une incidence sur ces derniers chiffres.