Les différents accueils pour sans-abris déménagent au stade Tondreau permettant ainsi d’en héberger davantage et dans de meilleures conditions.

La lutte contre le Coronavirus prend de plus en plus d’ampleur, de nombreuses mesures sont d’ailleurs prises chaque jour. A Mons également, on réévalue quotidiennement la situation afin de trouver les solutions les plus adéquates possibles. Le CPAS a décidé de prendre des mesures supplémentaires pour protéger les sans-abris. Ce public est particulièrement vulnérable et exposé au Covid-19. Ainsi, des mesures exceptionnelles ont été prises afin d’assurer un accueil de qualité dans des conditions d'hygiène optimales.

Pour assurer ce bon accueil, le CPAS de Mons a décidé de déménager l'abri de jour (l'Escale) et le Relais Santé au Stade Tondreau, ils y rejoignent ainsi l’abri de nuit. Ce changement de lieu permet une augmentation conséquente du nombre de places d’accueil. Les conditions d’hygiène y sont maximales, autant pour les usagers que pour le personnel (température prise régulièrement, gants, masques, gel hydroalcoolique, distance entre les lits…). A noter aussi que le CPAS continue d’assurer la distribution de la totalité des repas dont un repas chaud minimum par jour.

Pour rappel, Mons est l’une des régions les plus touchées par le Coronavirus. La situation est donc réévaluée quotidiennement par le CPAS afin d’assurer aux sans-abris, une situation la plus favorable possible. Des mesures qui sont décidées en accord avec le bourgmestre, Nicolas Martin, et la zone de police Mons/Quévy.