Pour la première fois, une carte des cas confirmés selon les communes a été publiée.

On savait déjà que la région de Mons-Borinage comptait de nombreux cas positifs de coronavirus. La région a même été référencée comme la plus impactée de Wallonie. Mais l'on sait désormais que la commune de Mons, en particulier, est fortement touchée. C'est en tout cas ce que révèle une nouvelle carte publiée ce mardi par Sciensano, l'Institut scientifique de santé publique.

La carte est échelonnée selon six catégories : 0 cas en blanc, entre 1 et 19 cas en vert très clair, entre 20 et 49 cas dans le ton supérieur puis entre 50 et 111 cas, 112 et 254 cas et enfin entre 255 et 478 cas. Reprise en vert foncé dans cette catégorie la plus haute, la commune de Mons et ses 96 000 habitants dénombrent donc entre 255 et 478 cas reconnus positifs après un test en laboratoire. Seule la commune d'Anvers en compte autant en Belgique.

© DR



Avec 1 364 cas positifs, la province du Hainaut se classe quant à elle en sixième position du pays. Elle est en revanche la province wallonne la plus touchée juste devant la province de Liège (1 236). Le Brabant wallon (372), la province de Namur (330) et la province du Luxembourg (252) sont par contre beaucoup moins impactées.

Selon les chiffres du centre national de crise et du SPF Santé publique, on dénombre ce mardi 876 nouveaux cas de contaminations en Belgique, ce qui porte le total à 12 775 personnes officiellement infectées du Covid-19. Parmi ces nombreux nouveaux cas, 467 proviennent de Flandre, 203 de Wallonie, et 189 de Bruxelles. Les données sont non disponibles pour 17 cas.

Note de la rédaction

Les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique car seuls les patients hospitalisés sont désormais testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.