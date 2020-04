L'enquête européenne donne raison aux deux chercheurs de l'UMONS, les docteurs Saussez et Lechien, qui sont au départ de cette nouvelle forme de dépistage du Covid-19.

Nous révélions la semaine dernière que l'UMons lancait une étude importante concernant le dépistage du Covid-19. Concrètement, les docteurs Saussez et Lechien de l'UMons se sont penchés sur la perte de l'odorat (l'anosmie) et la perte de goût (la dysgueusie), des symptômes du Covid-19 relevés par plusieurs scientifiques et médecins italiens, français, allemands et anglais. Les deux spécialistes ORL issus de l'UMons confiaient qu'il était urgent de réaliser une étude prospective afin de collecter un maximum de données scientifiques relatives à ces troubles. C'est désormais chose faite !

Cette étude prospective européenne confirme effectivement la perte soudaine des sens du goût et de l’odorat comme symptômes importants de l’infection au Covid-19. En effet, 86% des patients infectés par le covid-19 sondés ont présenté ces troubles. Ces troubles de l’odorat surviennent soit avant l’apparition des symptômes généraux et ORL (dans 12% des cas), soit pendant (65% des cas) ou soit après (23% des cas). Dans 20% des cas, l’anosmie n’est pas associée à des symptômes ORL. De manière surprenante, les femmes sont nettement plus atteintes par cette anosmie (92% d’anosmie chez les femmes contre 82% chez les hommes) et cette différence liée au sexe est significative sur le plan statistique.

44% des patients ont déjà récupéré leur odorat dans un délai court de 15 jours. Les autres patients doivent garder un bon espoir de récupération qui pourrait se faire dans les 12 mois de l’apparition des symptômes (la récupération nerveuse est processus lent). La récupération du goût est aléatoire, peut se faire avant, en même temps, ou après la récupération de l'odorat. De nouvelles études sont en cours de réalisation pour déterminer avec plus de précision la durée de la récupération et les mécanismes expliquant ces symptômes.

De cette étude en découle plusieurs recommandations. Tout d'abord, une anosmie et/ou dysgueusie survenue au cours des dernières semaines (après le 1er mars 2020) chez des patients ne présentant aucun antécédent ORL (sinusite chronique, polypes nasaux, chirurgie nasale ou sinusale) doit être considérée comme un symptôme spécifique de l’infection à Covid-19 et devrait être officiellement ajoutée à la liste des autres symptômes reprises par l’OMS.

D'autre part, en se basant sur le principe de précaution, les patients atteints d’une anosmie/dysgueusie isolée (sans autres symptômes de la maladie) devraient être considérés comme potentiellement infectés par le Covid-19 et donc isolés pour une période minimale de 7 jours (à discuter avec le médecin traitant). Enfin, les traitements habituellement donnés pour traiter l’anosmie à savoir les corticoïdes oraux ou nasaux (spray) sont contre-indiqués dans le cadre de ces anosmies en relation avec l’infection à Covid-19.

Ces résultats offrent plusieurs perspectives. Et notamment qu'un grand nombre de patients présentent une anosmie isolée sans aucun autre symptôme de la maladie. L’étude publiée fait dès lors suspecter qu’ils pourraient présenter une forme très légère de l’infection à Covid-19. Une nouvelle étude est lancée chez ces patients afin de démontrer qu’ils sont bien (ou pas) porteurs du virus. Les auteurs de l’étude demandent donc à la population concernée de répondre massivement à l’enquête de préférence par le questionnaire en ligne accessible via ce lien (https://www.surveymonkey.com/r/VMQYKGV ).

Enfin, les auteurs vont poursuivre cette étude chez les patients anosmiques Covid-19 positifs (prouvés par PCR) afin de confirmer leurs résultats sur un plus grand nombre de patients mais également de tenter d’expliquer les mécanismes de cette anosmie.