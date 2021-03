Troisième vague et nouveau confinement en Belgique. Les écoles ont ainsi fermé leurs portes une semaine avant les congés de Pâques. Et pour cause, avec 37% des nouveaux clusters enregistrés la deuxième semaine de mars, les écoles sont apparues comme le principal foyer de transmission, suivi de près par les entreprises.

Une situation qui ne surprend pas le député Pascal Lafosse, en charge de l'Enseignement dans le Hainaut. "Le milieu scolaire est le réceptacle du virus. En effet, les élèves, enseignants, équipes éducatives et personnels d’entretien ont chacun des contacts avec leur « bulle », soit leurs enfants, parents, grands-parents et proches, qui eux-mêmes côtoient d’autres personnes à travers leurs activités professionnelles, sportives et culturelles quand celles-ci sont autorisées", explique Pascal Lafosse. "Ces échanges favorisent la circulation du virus et, in fine, provoquent des « clusters » dans nos écoles."

La situation ne surprend pas le député, mais elle appelle surtout une réaction. Pour Pascal Lafosse, vacciner en priorité les aînés était un devoir. À présent, il est grand temps de vacciner le personnel enseignant et non enseignant.