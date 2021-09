Depuis ce mercredi, pour les visites au CHU Ambroise-Paré, c'est comme… au Ronquières Festival! Il faut en effet détenir un covid safe ticket pour passer voir un malade au sein de l'hôpital montois. La décision, unique dans la région, fait réagir jusqu'au parlement wallon. Le ministre-président Elio Di Rupo y était interrogé par le député Ecolo, Laurent Heyvaert, sur la légalité de la décision prise par le CHU Ambroise-Paré.

Le Montois n'a pas tourné autour du pot. "Ce qu'Ambroise-Paré fait pour le moment n'est pas autorisé", a répondu Elio Di Rupo. "Que ce soit dans les hôpitaux, les restaurants ou ailleurs, il n'est possible d'utiliser ce covid safe ticket que si le gouvernement wallon l'a décidé. Voilà où nous en sommes."

La situation pourrait évoluer à l'issue du prochain comité de concertation, mais pour l'heure, l'hôpital montois est en dehors de clous. La décision du CHU Ambroise Paré fait également réagir des politiques à Mons. "À quoi bon avoir un comité de concertation et des parlementaires qui font des lois si le CHU Ambroise-Paré impose ses règles de son côté? C'est une décision assez maladroite qui a d'ailleurs été mal comprise par beaucoup de gens, certains pensaient que le covid safe ticket était également nécessaire pour les consultations", commente John Joos, conseiller communal du Mouvement Citoyen à Mons.

Le PTB déplore que les visiteurs qui ne sont pas vaccinés doivent débourser entre 20 et 55 euros pour un test, opération qui pourrait être renouvelée à plusieurs reprises en fonction de la durée d'hospitalisation de la personne visitée.

"Alors, si l’on se réjouit bien évidemment de l’assouplissement des conditions de visite aux patients hospitalisés à Ambroise Paré comme le fait de désormais pouvoir rendre visite quotidiennement aux malades et plus deux fois par semaine, comme le fait que deux personnes peuvent simultanément rendre visite plutôt qu’une seule, on peut cependant déplorer la discrimination dont il est fait preuve à l’égard des personnes non vaccinées", réagit Lucie Giunta, conseillère communale PTB à Mons. "Or, on sait que la guérison et le moral d’un patient évoluent plus positivement lorsqu’il reçoit de la visite ; rappelons-nous toutes ces personnes âgées décédées de solitude, par sentiment d’abandon, lorsqu’elles ont été privées de visite lors des périodes de confinement. Je précise toutefois que nous encourageons les gens à se faire vacciner, nous ne sommes pas des antivaccins, mais nous ne pouvons accepter que certains soient discriminés à cause de leurs choix personnels."

Pour le PTB, il est normal que l'hôpital réagisse à la montée des infections, mais il ne faut pas pénaliser les non-vaccinés. Le parti d'opposition suggère donc d'offrir les tests rapides pour les visiteurs qui n'ont pas de covid safe ticket. "Qu’il en soit de même pour les patients non covidsafe qui viennent en consultation ou pour passer des examens, car si le but est d’éviter la propagation du covid au sein de l’hôpital, il y a là une incohérence à rectifier", conclut Lucie Giunta en levant un dernier lièvre.