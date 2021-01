C’est la fin d’un véritable calvaire qui a été permis ce vendredi grâce à l’association Animaux en Péril. Sollicitée par la ville de Mons, cette dernière a en effet pris en charge six moutons, deux boucs et une trentaine d’animaux de basse-cour détenus dans des conditions innommables du côté de Jemappes. Les animaux étaient en danger de mort et une intervention urgente était indispensable.

C’est grâce à l’appel d’un particulier que l’association a pu intervenir. Le plaignant expliquait que les animaux étaient livrés à eux-mêmes dans ce qui ressemblait à un campement de fortune. De toute évidence, ils souffraient d’un cruel manque de nourriture. Des cadavres d’animaux étaient également visibles.

© Animaux en péril

Le jour-même, une déléguée d’Animaux en Péril se rendait sur les lieux afin de constater les faits. "Sur place, la représentante du refuge a pu s’entretenir avec quelques voisins qui lui ont fortement déconseillé de s’approcher du terrain sans la présence de la police. En effet, le propriétaire des animaux n’a pas bonne réputation", explique le refuge.

Contact était alors pris avec la police mais également les autorités politiques montoises. L’agent de police s’est retrouvé face à un cheptel en mauvais état. Le terrain était boueux, jonché de détritus et deux têtes d’animaux ont été accrochées sur une barrière de chantier. Immédiatement, l’ordre de saisi de tous les animaux a été donné par le bourgmestre de Mons.

© Animaux en péril

Une décharge à ciel ouvert

Vendredi en début d’après-midi, des soigneurs professionnels d’Animaux en Péril, accompagnés par leurs collègues des refuges Le Rêve d’Aby et Help Animals, se sont rendus sur les lieux, escortés par la police. "Arrivées sur place, les équipes découvrent un environnement chaotique et extrêmement sale. Des animaux pataugent dans la crasse, la boue et les détritus. Les lieux peuvent être assimilés à une décharge à ciel ouvert. Une caravane et deux tentes en piteux état terminent le pitoyable décor."

Une trentaine de poules, coqs, 2 oies, 6 moutons et 2 boucs y déambulaient à la recherche désespérée de nourriture. L’occupant des lieux n’étant pas sur place, la capture et l’embarquement des animaux se sont passés sans encombre. "Durant la prise en charge, les soigneurs retrouvent une poule recroquevillée sur elle-même : son abdomen est complètement ouvert et elle souffre terriblement. Malheureusement, elle ne survivra pas. L’une des brebis présente du sang à la base des yeux, elle est aveugle et son chargement nécessitera une vigilance extrême."



© Animaux en péril



"Des rapports vétérinaires accablants"

Dans un premier temps, les rescapés ont été emmenés au refuge d’Animaux en Péril à Meslin l’Evêque pour ensuite être répartis au sein des infrastructures du Rêve d’Aby, d’Equichance, d’Help Animals et d’Animal sans Toi..t. "Les rapports vétérinaires sont accablants. Tous les animaux saisis sont maigres, certains souffrent de cachexie (fonte des muscles). Les poules sont très souillées et certaines sont en hypothermie. Ces dernières doivent être placées sous lampes chauffantes afin d’être stabilisées."

En ce qui concerne les moutons, ils sont infestés de parasites internes et leur laine, également parasitée, n’est pas saine. La toison est aussi attaquée par la gale. Enfin, la brebis aveugle nécessitera beaucoup d’attention. La convalescence s’annonce donc difficile et extrêmement longue pour ces animaux véritablement sortis de l’enfer. "La police a dressé un procès-verbal pour infraction au Code wallon du Bien-être animal. Le propriétaire pourra être poursuivi au pénal ou administrativement."

Si le Parquet décide de ne pas classer sans suite, il pourra renvoyer l’individu devant le tribunal correctionnel. Celui-ci risque une peine de prison et une amende pouvant s’élever à 1 million d’euros. Si le Parquet ne poursuit pas, la main reviendra alors au fonctionnaire sanctionnateur qui pourra infliger une amende pouvant aller jusqu’à 100.000 euros, mais également un retrait de permis de détention d’animaux. En ce qui concerne la destination finale des rescapés, la décision revient au bourgmestre de Mons. Celui-ci a deux mois pour décider s’ils seront confiés définitivement aux refuges ou s’ils seront restitués au propriétaire, ce qui parait peu probable.