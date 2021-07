C'est un bel établissement familial situé dans un joli cadre de verdure, mais quelques rénovations sont nécessaires. Ce sera bientôt chose faite. La Ville de Mons va en effet mener des travaux à l'école communale des Sorbiers à Cuesmes.

Un budget de 920.000 euros est prévu pour renouveler les toitures, les châssis et les portes du bâtiment maternel et primaire. "L’éducation, l'enseignement et la jeunesse ont toujours été et resteront toujours des priorités majeures de cette mandature. Nous voulons que tous les jeunes Montois aient accès à un enseignement de qualité et à dimension humaine. Cela n’est possible qu’en proposant des conditions idéales pour les élèves et pour les professeurs. C’est pourquoi, avec le collège communal, nous poursuivons, depuis le début de la mandature, une vaste politique de rénovation des infrastructures scolaires présentes sur le territoire montois", explique Nicolas Martin, bourgmestre de Mons.

Pour l'échevine de l'Enseignement, c'est un dossier de plus en matière d'infrastructures scolaires. Il y a quelques jours, c'est le projet de la nouvelle école du Parc du Bois de Mons qui passait par la table du conseil communal. "Notre Ville a cette ambition affirmée de se doter d’infrastructures scolaires modernes répondant à des critères forts en matière de transition écologique. L’école est un lieu de vie important. Il est donc de notre devoir de pouvoir offrir l’opportunité à nos enseignants et nos élèves d’évoluer dans un environnement et un cadre de travail de qualité, lequel contribue à aider les élèves sur le chemin du succès scolaire", commente Catherine Houdart.

Le chantier commencera par le remplacement des châssis et des portes dans le courant du mois de septembre. Le montant de cette phase est évalué à 294.630 euros et est financé à 96% par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le remplacement des toitures interviendra en avril 2022 pour un montant de 626.414 euros financés sur fonds propres par la Ville.