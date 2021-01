Une année teintée de tristesse et à oublier. Voilà comment l’on pourrait qualifier 2020. Mais c’est aussi au cours de cette année 2020 que les murs de la ville de Mons se sont ornés de couleurs… Et quelles couleurs ! La qualité des œuvres de street art réalisés par les artistes a été souligné et épinglé à plusieurs reprises. L’une d’elle, réalisée à Cuesmes par Spear et représentant Vincent Van Gogh, figure d’ailleurs dans le top 20 des plus belles fresques de Belgique, établi par Street Art Cities.

L’application recense déjà quelque 2500 fresques urbaines à travers le monde, faisant ainsi le bonheur des touristes et amateurs d’art. Figurer dans le top 20 du classement belge est donc une véritable reconnaissance. "Dans toute la Belgique, de nouvelles peintures murales, peintures au sol, pochoirs et autres interventions d’art de rue ont été ajoutés", peut-on lire sur le site. "Street Art Antwerpen a partagé une sélection de 100 œuvres belges sur Instagram et fait voter les followers."