Le parquet parle de mort naturelle, le dossier est classé sans suite.

Ce samedi en milieu d’après-midi, le corps sans vie de Pascale Andries, 56 ans, était découvert dans son appartement, situé rue de l’Étang Derbaix à Cuesmes, dans l’enceinte de l’école fondamentale Saint-Ferdinand. C’est l’une de ses voisines qui avait fait la macabre découverte. La victime gisait dans une mare de sang, ce qui avait fait craindre une mort violente et l’intervention d’un tiers.

Ce mardi, le parquet de Mons confirme qu’il n’en est rien. Après descente sur les lieux, le médecin légiste a conclu à une mort accidentelle. Pascale Andries, surnommée par beaucoup "la petite Pascale", serait décédée d’une hémorragie interne, provoquée peut-être par des problèmes d’alcool, précise le parquet.

Aucun indice ne laissant penser à l’intervention d’un tiers n’a été mis en évidence et aucune trace d’infraction n’a été relevée. Aucune autopsie n’a été pratiquée mais la piste criminelle est officiellement exclue et le dossier a donc été classé sans suite. Une nouvelle qui devrait rassurer les proches de la victime sans pour autant rendre leur deuil plus facile.

Pascale Andries était en effet très appréciée. Cette dernière travaillait comme technicienne de surface au sein de l’Université de Mons et était décrite par beaucoup comme une personne extrêmement sympathique, généreuse, souriante, courageuse et ayant toujours le mot pour rire. À l’annonce de son décès, de nombreux messages de condoléances avaient d’ailleurs fleuri sur la toile.

La quinquagénaire sera inhumée ce vendredi 8 mai, dans la plus stricte intimité familiale compte tenu des directives gouvernementales. Les condoléances et témoignage de soutien à la famille peuvent être adressés via www.naizy.defunt.be.