Le temps du confinement devient long. Et pourtant, il reste nécessaire de maintenir l'effort pour ne pas repasser par des mesures plus restrictives encore. Mais certains semblent avoir du mal à l'intégrer. Les lockdown parties se multiplient ces derniers temps. Si bien qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, le collège des procureurs généraux vient de décider de revoir à la hausse le montant des amendes pour non-respect des règles covid.

À Cuesmes, certains fêtards vont pouvoir tester la nouvelle tarification. Samedi soir en effet, à la rue de Frameries, la police de Mons-Quévy est intervenue pour mettre un terme à une lockdown party. Selon nos confrères de la Province, ils étaient 25 à faire la fête lorsque la police est intervenue, peu avant 22 heures. La semaine passée encore, les contrevenants aux règles covid auraient payé 250 euros et jusqu'à 750 euros pour l'organisateur de ces festivités. À présent, l'amende pourrait monter jusqu'à 750 euros pour les uns et 4000 euros pour l'autre.

Ces incidents ne sont malheureusement pas rares ces derniers temps. Dimanche dernier, la police de Mons-Quévy était avisée d'une fête clandestine à Jemappes. Une trentaine de personnes étaient verbalisées sur place. Mardi soir, c'est à Hensies que la police des Hauts Pays intervenait. 8 personnes enfreignaient les règles pour ce qui devait ressembler plus à un repas entre amis qu'à une grosse fiesta. Mais 8 personnes, c'est déjà 7 de trop pour recevoir des contacts rapprochés. Pour se réunir à nouveau autour d'une grande tablée, il faudra encore patienter. Et au mieux ces règles, aussi sévères que le virus, seront respectées, au plus vite les liens sociaux pourront se renouer.