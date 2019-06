L’axe, fort fréquenté, a été fermé à la circulation.

Il était aux environs de 15h ce samedi lorsqu’un grave accident est survenu à la rue de Frameries, à Cuesmes, au carrefour formé par les rampes d’entrée et de sortie du R5. Il s’agit d’une collision entre une moto et une voiture. Selon nos informations, deux motards, probablement le pilote et un passager, seraient au sol.

L’endroit est tristement réputé par sa dangerosité. La configuration du carrefour, souvent surchargé en circulation, contraint les automobilistes à redoubler de prudence.

Deux ambulances de la zone de secours Hainaut Centre ont été rapidement dépêchés sur les lieux pour prodiguer des soins aux motards allongés sur la route. Le convoi des secouristes a également été renforcé par un véhicule de balisage, l’axe ayant été fermé à la circulation.