Le styliste montois sera de la partie ce vendredi pour la première émission.

"Le Good Vibes Show", c'est le nom d'une nouvelle émission française qui sera désormais diffusée chaque jour, de 18h à 19h, sur les réseaux sociaux. Animée par la production et présentatrice Val Kahl en duo avec un certain... Mario Barravecchia (Oui, oui, le chanteur belge qui a été finaliste de la Star Academy en 2002), cette émission 100% web souhaite partager des "good news, défis, conseils healthy, de l’info qui fait du bien, avec des chroniqueurs surprises et de la déconne sans complexe".

De nombreux invités interviendront depuis chez eux via vidéo-conférence. Parmi eux, le comédien Manu Payet, l'imitatrice Liane Foly, les chanteurs et chanteuses Jean-Luc Lahaye, Nicoletta, Julie Pietri, Eve Angeli, les animateurs Tex, Cartouche, Jérôme Anthony et Cécile de Ménibus, le chroniquer de TPMP Eric Naulleau ou encore l'actrice Vanessa Demouy ainsi que la mannequin Vaimalama qui n'est autre que Miss France 2019. Et puis, au milieu de ce beau monde, un petit Montois : David Jeanmotte.

Pour la première émission prévue ce vendredi 17 avril, les invités seront Eric Nolleau et Nicoletta. Mais David Jeanmotte sera aussi de la partie avec une rubrique sur des astuces dont seul le styliste belge a le secret. En vidéo-conférence, évidemment, le Montois sera l'un des chroniqueurs récurrents de cette nouvelle émission qui sera aussi articulée avec d'autres rubriques (cuisine, sexo, good news, ...).