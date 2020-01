Membre du jury, le relookeur accompagnera les deux candidates montoises.

Le stress monte pour les 32 finalistes du concours Miss Belgique 2020. La grande cérémonie qui assurera la succession d'Elena Castro Suarez, c'est déjà ce samedi 11 janvier. Parmi les finalistes, treize sont francophones et deux viennent de la région de Mons : Marie Al-Nima (20 ans), de Masnuy-Saint-Jean qui a été élue Miss Hainaut, et Furayah Kayembe (18 ans), de Ghlin.

Mais elles ne seront pas les seules représentantes montoises présentes à La Panne puisque le relookeur David Jeanmotte y officiera pour la deuxième année en tant que membre du jury. "Je suis évidemment très content qu'il y ait deux filles de la région de Mons qui soient présentes en finale", confie le chroniqueur de Vivacité et du Grand Cactus. "Marie et Furayah sont deux très jolies filles mais je ne dois faire aucun favoritisme."

© Miss Belgium



Il y a quelques jours, David et les autres jurés ont rencontré une dernière fois les finalistes avant le grand soir pour une séance de pré-jury. "C'est l'occasion de discuter avec elles, de leur poser des questions, de les découvrir encore davantage même si je les avais déjà rencontrées plusieurs fois précédemment. Certains font davantage attention aux standards physiques de beauté mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'évolution qu'elles auront eue depuis le voyage en Egypte du mois d'octobre. J'ai vraiment vu plusieurs fleurs s'ouvrir."

Le Montois s'est aussi focalisé sur les talents de chacune des filles. "Elles ont toutes un talent artistique et j'admets que ça m'a vraiment épaté. J'ai vu de la danse, de la déclamation, du chant et même une fille qui est contorsionniste ! C'est la première fois que je vois autant de compétences artistiques dans ce concours. J'ai d'ailleurs été plus attiré par ça que par leur physique."

Reste désormais à savoir qui obtiendra la couronne... "Personnellement, je suis incapable de dire qui va gagner", assure David Jeanmotte. "Elles sont toutes jeunes, fraîches et magnifiques. En tant qu'Hennuyer, j'admets que ce serait bien qu'il y a eu une gagnante francophone. Mais en tant que juré, je dois rester dans la neutralité la plus totale. Je vais regarder les filles pour ce qu'elles sont et non pas pour leur région d'origine. J'avoue aussi que j'aimerais que la nouvelle Miss Belgique soit une fille avec du peps et du caractère."

Dans le jury, David sera accompagné de Tom Nuyens, Mister World 1996, mais aussi de Crystle Stewart, Miss America 2008. La soirée sera diffusée en direct sur RTL Play.