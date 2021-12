Un vignoble est en train de naître sur les coteaux de Saint-Symphorien.

Saint-Symphorien, le village des chiconniers, est-il en passe de devenir un nouveau terreau de la viticulture? C'est ce qu'entend montrer Franck Van Den Bulcke. Arrivé à un moment charnière de son existence, l'agriculteur vient de se lancer dans le projet de ses rêves: la création d'un vignoble. "J'étais un peu en perte de sens par rapport à l'agriculture conventionnelle, aux lobbies, aux pulvérisations, etc. Comme je suis passionné de vin, je me suis dit qu'il y avait une opportunité, grâce à mon papa qui a bien voulu me transmettre les terres, de pouvoir réaliser mon rêve."

Des terres situées à un jet du cimetière militaire, et où Franck n'entend pas produire n'importe quoi, n'importe comment. "Je veux produire les vins les plus qualitatifs possible, car je suis un perfectionniste. Mais je veux aussi anticiper les dérèglements climatiques en mettant à profit mon expérience d'agriculteur. Ce qui fonctionne, c'est le bon sens: respecter la physiologie des plantes, ne pas lutter contre la nature. Et pour ça, il faut créer un maximum de biodiversité. C'est un peu le principe d'un bois: on n'a rien à faire, les plantes y trouvent leur équilibre, tandis que l'homme vient y f… un peu la m…, pour le dire crûment."

Franck entend planter et exploiter un vignoble en respectant les principes de l'agroforesterie. "Une fois que tout est organisé en symbiose, un système vertueux se met en place." A "La Voix des mêlés", le nom du vignoble, la vigne se développera en harmonie avec d'autres espèces, comme des arbres fruitiers ou des haies. La plantation de pommiers et poiriers bat actuellement son plein. Les variétés résistantes sont privilégiées, comme l'historique poire de Beurré d'Hardenpont. "Elle était produite il y a bien longtemps au Mont Panisel, qui est à un kilomètre de mon exploitation à vol d'oiseau. Si elle a été créée ici, c'est qu'elle est adaptée et résistante. Ça permet aussi de faire un clin d'œil au passé."