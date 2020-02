Il y a cinq ans, Geoffrey Mahieu décidait de tout quitter à Mons pour vivre le rêve américain avec sa femme et ses deux filles. Direction la Floride puis la Californie et Atascadero, une ville située à mi-chemin entre Los Angeles et San Francisco. Le Montois, aujourd'hui âgé de 45 ans, a récemment obtenu le Graal dans son pays d'adoption : la fameuse "Green card" qui lui permet de s'y installer définitivement. Mais non sans difficultés.

C'est pour partager cette expérience, raconter son parcours et démontrer que tous les rêves peuvent être atteints que Geoffrey Mahieu a décidé de coucher son histoire sur papier. Avec son co-auteur Jean-Marie Kreusch, il s'apprête à sortir Everything is possible. "A la base ce livre est écrit pour mes filles, pour qu’elles sachent pourquoi tout cela, pourquoi je suis absent et qu'elles comprennent les difficultés rencontrées", confie le coach mental qui s'occupe aussi bien de sportifs que de businessman.

L'ouvrage est construit sous forme d'une longue interview où le Montois se livre. "On rentre vraiment dans ma vie, dans mes secrets, on y apprendra des choses que seules les personnes vraiment très proches de moi connaissaient jusqu'à aujourd'hui. Je raconte aussi des anecdotes avec mes clients avec des situations vécues dont certaines sont assez drôles."

© DR



L'auteur de la préface n'est pas un inconnu des Montois. Il s'agit de Daniel Goethals, ancien basketteur international belge et ex-coach de Belfius Mons-Hainaut. "J'ai demandé à Daniel d'écrire la préface d'abord parce qu'il est mon ami et parce que nous partageons les mêmes valeurs mais aussi parce que nous étions ensemble, sur la route de Las Vegas, quand j’ai reçu la demande de renseignements supplémentaires pour ma carte verte. Il a vécu le stress de ces démarches et a toujours été à mes côtés pendant le processus de cette carte."

Cette ouverture littéraire sur l'intimité du Montois, sur l'univers du coaching mental et sur les difficultés à s'intégrer aux Etats-Unis est éditée par Être vu pour être lu, une jeune maison d'édition basée à Chapelle-lez-Herlaimont et lancée par l'écrivaine Marianne Wéry. "Je peux aujourd'hui vous annoncer que le livre de Geoffrey sortira le 21 mars", signale-t-elle. "Je prépare déjà un deuxième livre qui est presque fini", sourit Geoffrey Mahieu. "Mais celui-ci portera sur comment réussir son business avec le coaching mental."