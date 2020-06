Les poteaux seront équipés de radars de type NK7 de dernière technologie.

Vingt poteaux à radar anti-vitesse de type NK6 sont en cours d’installation sur les routes communales et régionales de la zone de Mons-Quévy. Dans une première phase, un poteau, co-financé par l’entité de Quévy à 75 % et à 25 % par la zone de police locale, a été fixé au point noir du carrefour dit du "Cheval Blanc" à Asquillies (Quévy), où on dénombre trois accidents mortels sur les trois dernières années. Neuf autres poteaux, financés par la zone de police, équipent, par ailleurs, des voiries communales à Mons sélectionnées sur base du sentiment d’insécurité.

Dans une deuxième phase, dix équipements financés par le SPW seront installés dans les prochaines semaines sur des voiries régionales sélectionnées sur base de chiffres d’accidentologie. Les poteaux abriteront le radar NK7, qui peut être utilisé en radar fixe et en radar mobile. "Ce radar est capable de constater jusqu'à 6 infractions par seconde, jusqu'à 6 voies simultanément en bidirectionnel, avec des vitesses différentes par voie", a expliqué Jean-Hubert Nicolay, chef de la zone Mons-Quévy. "Il utilise la technologie infrarouge et fonctionne donc sans flash. La zone disposera ainsi de 20 radars, de quoi remplir nos obligations en matière de prévention et de lutte contre la vitesse sur nos routes."

La zone dispose actuellement de deux radars NK7. Un troisième est en commande afin de tourner spécifiquement sur les 20 poteaux, qui ne seront donc pas équipés du radar en permanence. "Le coût total est d’un demi-million d’euros pour la zone de police et un demi-million d’euros pour le SPW. Le but des nouveaux équipements n’est pas du tout de faire de l’argent. Les paiements des amendes ne reviennent en effet pas aux communes mais vont va dans un fonds fédéral. Le but est qu’un nouveau réflexe arrive chez les usagers quand ils arrivent aux alentours des points noirs équipés de radars".

Les radars montois sont installés à l'avenue d'Hyon, dans les rues de Ciply, Ferrer et de l'Auflette à Cuesmes, à l'avenue du Champ de Bataille et à la rue du Moulin d'En-Haut à Flénu, à l'avenue du Champ de Bataille Jemappes, au Chemin de la Procession à Mons et à la rue de la Brisée à Saint-Denis.