Contraint au confinement, Visit Mons, l'Office du Tourisme de la Ville de Mons, n'a pas dit son dernier mot. Certes, les services de base tels que l’accueil de visiteurs, la vente de tickets ou encore la vente de produits en boutique sont devenus délicats à assurer en pleine deuxième vague. Mais les équipes de Visit Mons ont planché sur des alternatives et proposent trois nouveaux services qui permettent de surmonter les limites du confinement.

Pour garder le contact avec les visiteurs, Visit Mons a ainsi mis en place, en plus de son call-center, un système de rendez-vous en ligne. Une nouvelle manière originale et ultra-personnalisée d'obtenir un service touristique en ligne. Un canal supplémentaire de communication a également été ouvert sur le site Internet de Visit Mons avec l'installation d'un chat en direct. Enfin, Visit Mons, c'est aussi une boutique qui propose divers "goodies" aux couleurs de la Cité du Doudou, dont les célèbres statuettes du petit singe. Catalogue et formulaire sont désormais accessibles en ligne pour pouvoir passer commande à travers un tout nouveau service "click and collect".

"Avec ou sans confinement, nous sommes dans une ère de digitalisation et de personnalisation des services, notamment communaux, auprès des citoyens. Nous avons entre autres mis en place le e-guichet pour les démarches administratives et c’est maintenant au tourisme de se réinventer en exploitant cette nouvelle façon d’intervenir auprès de son public pour mieux le servir", commente le bourgmestre Nicolas Martin, en charge du Tourisme. "Les équipes ont fait preuve d’une grande réactivité et d’ingéniosité afin de proposer ces solutions novatrices qui s’avèrent particulièrement pertinentes durant la période inédite que nous vivons. À l’avenir, nous comptons poursuivre ce développement et l’étendre à d’autres matières communales."