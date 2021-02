Attention si vous empruntez la Route de Wallonie dans les prochains jours. À la hauteur de Ghlin, sur la N552, des travaux d’éclairage seront menés par le service travaux et mobilités de la Ville de Mons, dans le sens Baudour-Maisières. Les travaux dureront, au total, quatre jours, du 19 au 22 février.

Quelques aménagements sont à prévoir. Sur la section comprise entre la borne kilométrique 14,7 et la 14,8, l’arrêt et le stationnement sont interdits. La bande de circulation sera elle soustraite. "La circulation s’effectuera sur la bande de circulation du sens opposé et sera régie par des feux tricolores", déclare le service travaux et mobilité. "En cas de dysfonctionnement de ceux-ci, la priorité de passage est accordée aux conducteurs ne devant pas quitter leur droite pour contourner l’obstacle." Comme dans tous travaux, la vitesse y sera également limitée à 50 km/h.

Pour la section comprise entre la borne kilomètrique 16,6 et la 16,7, la bande de circulation de droite est aussi soustraire. Le dépassement est évidemment interdit, pour éviter des accidents. Pour la même raison, la vitesse est également limitée à 50 km/h.