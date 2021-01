Aller à la rencontre du citoyen, c'est l'un des grands objectifs de la police Mons-Quévy. Il y a deux ans d'ailleurs, elle déployait un commissariat mobile qui avait pris l'habitude de s'installer sur les marchés des communes du Grand Mons. Concrètement, il s'agissait d'un combi à l'intérieur duquel des policiers pouvaient recevoir les citoyens. Une solution d'appoint pour renforcer la proximité des forces de l'ordre. À présent, la police de Mons-Quévy peut compter sur un véhicule spécialement aménagé.

Elle vient en effet d'acquérir un grand combi divisé en trois habitacles. Le premier est réservé au conducteur et aux passagers. Le second offre un poste hyperconnecté. Une table et des sièges sont enfin aménagés dans la troisième partie pour des réunions ou des auditions. Une acquisition qui représente un budget de 104.000 euros, avec 40.000 pour l'achat du véhicule et 64.000 euros pour les aménagements.

"Ce commissariat mobile répond à notre volonté de rapprochement entre le citoyen et la police", explique Jean-Hubert Nicolay, chef de corps de la police Mons-Quévy. "La restructuration des commissariats de quartier ces dernières années a rendu plus compliqué l'accès à la police pour certains. Avec ce dispositif flexible et mobile, nous pouvons être plus facilement présents sur le terrain, au service du citoyen. Ce véhicule peut également servir de poste de commandement lors de contrôles routiers ou pour la surveillance d'événements majeurs. Ce mardi après-midi d'ailleurs, nous allons l'utiliser pour des contrôles transfrontaliers."

Outre l'hôtel de police, on compte sur la zone des commissariats à proxmité de la gare de Mons, à Jemappes, à Havré ainsi qu'à Quévy. Le commissariat mobile pourra donc accueillir les citoyens partout ailleurs. "Après deux ans seulement, c'est la concrétisation de notre dernier engagement envers la police pour la mandature", souligne le bourgmestre Nicolas Martin. "Il y a eu la mise en place des brigades PUMA, des renforts d'effectifs ou même la création de brigades cycliste et canine. Il n'était pas possible de développer des commissariats de quartier dans tous les villages du Grand Mons, mais cette solution flexible représente l'avenir et va permettre la présence sur le terrain en fonction des besoins."

Ce commissariat mobile n'est pas le seul véhicule qui vient enrichir la flotte de la police Mons-Quévy. Un Tiguan rejoint le service d'intervention, un autre le département de la circulation. Un Caddy et un vélo électrique sont destinés à la cellule incivilités. Le service spécial d'intervention reçoit quant à lui un Passat break avec 240 chevaux sous le moteur. Enfin, un combi et un autre Tiguan sont disponibles en partage pour l'ensemble des services. En tout, c'est un budget de 350.000 euros qui a été débloqué par la zone.

"L'acquisition de ces nouveaux véhicules répond à notre souci de visibilité, de proximité, d'efficacité et de qualité de l'environnement. Nous sommes en effet attentifs à notre empreinte carbone, d'où l'achat d'un vélo électrique, mais aussi du Caddy qui roule au CGN. C'est le quatrième véhicule de ce type dans notre flotte", conclut le chef de corps.