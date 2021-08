C’est un vaste chantier de rénovation qui va pouvoir être lancé au sein du Logis Dourois. Ce dernier a en effet obtenu l’approbation de son plan de rénovation 2020-2024 pour un montant subsidié de plus de cinq millions d’euros, soit 75% du montant total prévu, le reste étant à la charge du Logis. Cet important coup de pouce financier va permettre la rénovation d’au minimum 157 logements tout en améliorant leur performance énergétique.

"Nous devons obligatoirement atteindre un PEB B et laisser la possibilité d’arriver à un PEB A lors de futurs travaux", précise Virginie Bourlard, présidente du Logis Dourois. "Nous prévoyons la rénovation de 24 logements à la cité de la Toureille, de 69 logements à la cité Hyacinth Harmegnies, de 39 logements à la cité Jules Cantineau et de 25 logements à la cité du Repos. Les travaux portent sur l’égouttage, les façades et toitures, la ventilation et le chauffage, l’isolation par le sol, la menuiserie,…"

Pour le Logis, et donc pour les locataires qui jouiront de ces améliorations, les avantages sont multiples. "Le jeu en vaut la chandelle car ce type de travaux peut rendre un logement beaucoup plus sain et l’impact financier sur les factures sera énorme. La sélection des logements à rénover s’est faite selon des critères très stricts définis par le Gouvernement Wallon. Ainsi, les logements de plus de 10 ans, avec un PEB très faible et n’ayant jamais bénéficié de subsides de rénovations, ont été privilégiés."

Le subside obtenu dans le cadre de ce plan de rénovation est divisé en deux parties distinctes : l’une est allouée pour les travaux, la seconde pour l’accompagnement social. "Chaque accompagnement sera adapté à chaque cas. Des ateliers seront mis en place ainsi que des réunions d’informations collectives et une collaboration avec les partenaires locaux. Nos locataires profiteront d’une aide afin d’utiliser au mieux le logement avec de bons gestes pour l’environnement."

Et de poursuivre : "Ce sont des objectifs ambitieux qui répondent pleinement aux attentes du Gouvernement Wallon. C’est la concrétisation du droit fondamental de disposer d’un logement décent dans une perspective de transition environnementale." Le Logis Dourois pourra également compter sur un soutien du gouvernement dans le cadre d’un subside "impulsion logement" de plus d’un million d’euros, qui doit lui permettre de refaire une partie des toitures de la Cité Chevalière, ainsi que l’isolation et la réfection de façades de 10 maisons à la Cité Harmegnies et de 16 maisons à la Cité Sainte-Odile.

Enfin, il profitera d’un plan subsidié d’embellissement, qui comporte des opérations de sécurisation des communs, des accès et abords d'immeubles collectifs, des interventions d'embellissement d'intérieur et d’extérieur de logements, en plus de travaux d’économie d’énergie. Le programme d’embellissement et de sécurisation permettra la démolition et la reconstruction d’accès privatifs aux logements et de venelles en très mauvaise état de la Cité Chevalière.

Autant de travaux bien nécessaire, compte tenu de la pression qui pèse sur les immobilières sociales : la demande est en effet croissante et il est impossible pour le Logis de toutes les satisfaire. En date du 31 décembre dernier, plus de 150 dossiers étaient en attente.