Le procès d'Alain Brondelet, 32 ans, a débuté jeudi devant la cour d'assises du Hainaut à Mons. Le Montois est accusé d'un vol avec violence de cent euros et d'un porte-cartes, avec la circonstance qu'un meurtre a été commis pour faciliter le vol ou en assurer l'impunité. Le port d'une arme prohibée et des menaces d'attenter à la vie de deux hommes témoins directs des faits lui sont aussi reprochés.

Le 11 avril 2019, une violente bagarre a éclaté entre Alain Brondelet et Patrick Candaten, deux hommes qui habitaient dans le même immeuble situé le long de la rue de la Petite boucherie, dans le centre de Mons. La scène s'est déroulée devant deux témoins, deux jeunes garçons qui aidaient le duo à faire des travaux dans l'appartement. Patrick Candaten a succombé à ses blessures. Alain Brondelet, qui était sous probation après avoir été condamné par le tribunal correctionnel, a été arrêté le lendemain à son retour à Mons.

Le procès est présidé par Adrien Van der Linden d'Hoogvoorst, conseiller à la cour d'appel. Marc De Brackeleer représente lui l'accusation. La défense de M. Brondelet est elle assurée par Me Jérémie Berger et Me Gwenaëlle Batistelli du barreau de Mons. Une partie civile, proche de la victime, est présente mais aucun avocat ne la représente. Un juré fait défaut car il a dû être hospitalisé en urgence, selon la cour. Le jury est maintenant d'une parité parfaite.

Ce jeudi, l'avocat général lira son acte d'accusation et le président interrogera l'accusé dans la foulée dans le cadre de l'instruction d'audience. Les enquêteurs et le juge d'instruction sont attendus dans l'après-midi.