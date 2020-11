"Winter is coming." Avec ses arbres dégarnis, son ciel sombre et son froid de canard, la période n'apparaît pas des plus folâtres. Heureusement, les fêtes de fin d'année sont là pour nous aider à passer le cap avant le retour du printemps. Si certains ont pris en grippe les clichés suaves de ces plaisirs d'hiver, beaucoup se réjouissent de voir les fééries lumineuses briser la grisaille. Ceux-là en auront pour leur compte cette année dans la Cité du Doudou.

En effet, la Ville de Mons a fait l'acquisition de nouvelles décorations qui vont lui permettre de faire jaillir la magie de Noël dans des espaces de l'entité quelque peu délaissés jusqu'ici. Les ronds-points d’Harmignies, d’Obourg ou de l’avenue Wauters à Cuesmes, l’avenue champ de bataille à Flénu, la rue des prisonniers à Spiennes, la rue Victoria Cross à Saint-Symphorien, la rue d’Asquillies à Nouvelles, la rue macadamisée à Harveng, la place Edouard Arcq, la place Jéricho et l’avenue Roi Albert à Jemappes, le fronton de l’école communale de la Place de Saint-Denis ainsi que deux îlots à la rue Brisée et au Domaine de la Brisée… Autant de nouveaux endroits du Grand Mons qui vont désormais revêtir leur habit de lumière pour les fêtes de fin d'année.

Ce ne sont pas les seules nouveautés, la Ville a n'a manifestement pas lésiné sur les moyens. "Rien qu’en termes de sapins, 29 pièces allant de 4 à 17 mètres sont montées. On peut aussi découvrir en se baladant dans l’entité des rideaux aux fenêtres de plusieurs bâtiments patrimoniaux, des sapins lumineux, des étoiles pétillantes, des paquets cadeaux, des structures de jardins féériques, des sucres d’orge, des boules pétillantes, des structures de fontaine lumineuses, des cônes lumineux, des guirlandes dans les arbres, des frises lumineuses", détaille Stéphane Bernard, échevin des Travaux. "À l’image des jardins d’hiver qui débuteront le 4 décembre sur la Grand-Place, la Ville veille, avec ces installations lumineuses, à instaurer un climat chaleureux de fête sur tout son territoire, et ce malgré la période délicate que nous traversons."