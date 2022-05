On ne présente plus Alfredo Longo, l'homme qui a donné ses lettres de noblesse à la cannette en utilisant ce déchet métallique pour créer des oeuvres monumentales. A côté de cela, l'artiste montois fourmille d'idées et multiplie les collaborations avec des artistes venus de tous les horizons dans ses espaces d'art.

Ce sera le cas ce weekend. Ce samedi 14 et dimanche 15 mai, la créatrice Jacqueline Lienard et l’artiste Alfredo Longo vous invitent au 326 bis, Chaussée du Roeulx à Mons pour l'ouverture de leur Concept Fashion Gallery "Il est Temps de Rêver". Artiste aux multiples influences, Jacqueline Liénart propose des modèles au design contemporain, mais d'inspiration bohème et vintage. Ses époques de prédilection sont les années 20-30 et 50-60, qui sont pour elle l’incarnation propre de la “Femme-Femme.”

Ces créations personnalisées veulent sublimer chaque femme avec ses propres atouts. C'est pour cela qu’elle privilégie le sur-mesure pour la mariée et sa suite. Son travail sera à découvrir ce week-end, à partir de 14h samedi au 326 bis de la Chaussée du Roeulx, près de l'atelier d'Alfredo Longo. Ses œuvres et celles de divers artistes seront à découvrir.

Vers 16h00 aura lieu le défilé des créations vestimentaires de Jacqueline Liénard, accessoirisé par sept créatrices talentueuses qui sublimeront le travail la styliste.