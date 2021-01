Installé dans 13 autres villes belges depuis quelques années, c’est à Mons que l’entreprise met en place son nouveau service. Après Ubereats et Take Away, Deliveroo va à son tour tenter de se faire une place dans le service de livraison montois. "Nous avons constaté une forte demande pour que Deliveroo s’implante à Mons et nous sommes enthousiastes à l’idée d’y lancer nos activités le mois prochain,” indique Rodolphe Van Nuffel, le porte-parole de Deliveroo.

Durant la crise sanitaire, les services de livraisons et de ventes à emporter ont nettement augmenté. Deliveroo tient à épauler ce secteur qui ne voit pas le bout du tunnel. “Nous savons que la situation est difficile pour le secteur de l’HORECA et nous souhaitons aider les restaurateurs à vendre le plus grand nombre de plats possibles. Nous souhaitons régaler de plus en plus de clients tout en soutenant les restaurateurs.” L’entreprise met aussi en place diverses mesures pour leur venir en aide. Deliveroo fournit de nouveaux conseils “en développant des campagnes de soutien et en assurant une meilleure trésorerie.” Les restaurateurs intéressés peuvent trouver tous les renseignements notre site internet.

L’entreprise Deliveroo propose des offres d’emplois pour 35 coursiers à la recherche d’un job flexible. Les conditions de travail permettent aux indépendants et aux étudiants indépendants de lier vie personnelle et vie professionnelle. Ils peuvent en effet adapter leurs horaires comme ils le souhaitent. “Nous recherchons des personnes passionnées de leur ville, dynamiques et ayant un excellent sens du service, qui recherchent l’avantage d’avoir un horaire flexible parmi d’autres bénéfices.” L’inscription peut s’effectuer via ce site web.