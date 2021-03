La plateforme vante une certaine flexibilité. La CSC déplore les conditions de travail.

Depuis ce jeudi, les services de Deliveroo sont officiellement actifs dans la Cité du Doudou. En quelques clics à travers une application smartphone ou un site Internet, les clients de la plateforme peuvent commander des plats auprès de leurs restaurants locaux et se les faire livrer à domicile ou à l'endroit de leur choix. Une vingtaine d'établissements sont déjà référencés.

Mons est la dix-septième ville belge où Deliveroo s'implante. "L'arrivée de Deliveroo est motivée par la forte demande du secteur de l’Horeca montois ainsi que de la clientèle locale", indique Rodolphe Van Nuffel, porte-parole de Deliveroo. "Nous sommes convaincus que notre implantation à Mons donnera un coup de pouce aux petits et grands restaurants de la ville, en leur permettant de toucher de nouveaux clients, et de générer plus de revenus tout au long de l’année."

Et le porte-parole de poursuivre que cette arrivée est aussi une bonne nouvelle pour les étudiants et les indépendants qui comptent collaborer avec la plateforme. "Nous sommes très heureux de pouvoir créer ces nouvelles opportunités. Pour les étudiants ou les travailleurs indépendants, c'est une excellente occasion d’avoir une activité flexible et bien rémunérée", poursuit Rodolphe Van Nuffel.

Le statut des coursiers Deliveroo fait pourtant polémique. Leur sort devrait d'ailleurs être tranché au tribunal du travail en octobre prochain. Aujourd'hui, il y a deux façons de collaborer pour Deliveroo. Soit en tant qu'indépendant, principal ou complémentaire. Soit sous le régime de l'économie collaborative, le fameux P2P, qui permet de gagner jusqu'à 6.390 euros par an avec une imposition forfaitaire de 10,7%. Pour Martin Willems, responsable des United-Freelancers à la CSC, le statut des coursiers de Deliveroo pose plusieurs problèmes.

"Tout d'abord, ils sont payés à la course et pas à l'heure. Ce qui veut dire qu'il y a toute une partie de leur travail qui n'est pas rémunéré", indique Martin Willems. "De plus, ce n'est pas du tout régulé. Plus il y a de coursiers connectés, moins il y a de travail à se faire. Pour Deliveroo, ça ne change rien. Ce n'est pas parce qu'il y a deux fois plus de coursiers disponibles qu'ils vont payer deux fois plus. Mais il y a un manque à gagner pour les coursiers."