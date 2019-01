Le 6 février 2016, Delphine est au volant de sa voiture et est accompagnée de deux de ses enfants, Hugo et Lucas. Un jeune conducteur, qui ne respectait pas les limites de vitesse, a violemment percuté le véhicule de Delphine. Les conséquences sont irréversibles. Delphine a été grièvement blessée lors de l'accident et a dû rester plusieurs mois à l'hôpital. Son plus jeune fils, Hugo, âgé de 5 ans lors des faits, a succombé à ses blessures. Lucas s'en sorte indemne.





Au mois de décembre dernier, la maman d'Hugo crie encore sa tristesse mais continue son combat contre les dangers de la route. Le conducteur qui a percuté la voiture de Delphine a décidé de faire appel du jugement, considérant sa peine trop lourde, explique la maman dans sa vidéo. " Je trouve ça injuste car Hugo n'a pas eu de seconde chance."





A travers sa publication, Delphine lance un cri d'espoir et veut sensibiliser aux dangers de la route et aux répercussions de ceux-ci. " Je voudrais que la justice change, que l'on soit reconnues en tant que victimes et non comme numéro de dossier", dit-elle. " S'il-vous-plaît, quand vous prenez une voiture, faites attention car vous avez une arme."





A la fin de la vidéo, des extraits de films amateurs montrent le petit Hugo avant l'accident tragique, qui respirait la joie de vivre.