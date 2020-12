La décision était finalement tombée au début de ce mois de décembre. Le conseil d’administration de Télé MB avait annoncé mettre un terme à la collaboration avec son directeur général, David Flament. Cette décision avait prise à l’issue de nombreuses réunions, en plus d’un mouvement de grogne organisé par une partie du personnel de la chaine de télévision locale qui réclamait le départ pure et simple de ce dernier.

Aujourd’hui, le CA a décidé de sortir du silence et de justifier la position adoptée le 4 décembre dernier, qu’il justifie de « forte et aux conséquences multiples » mais nécessaire pour rétablir un climat aussi serein que possible. "Ce n’est pas de gaité de cœur que le CA a décidé d’acter une rupture de confiance avec le Directeur Général. Depuis sa désignation en 2013 alors que la chaîne connaissait déjà des difficultés financières et un climat social tendu, David Flament a géré avec énergie une entreprise confrontée à de multiples défis", explique le conseil par voie de communiqué.

"Après avoir réalisé de multiples auditions, le CA a constaté qu’aucune faute professionnelle ne peut lui être reprochée. Si des erreurs ont pu être commises et/ou des difficultés relationnelles ont pu être relevées dans son chef, il convient néanmoins de préciser que les responsabilités sont partagées." Ce dernier a par ailleurs continué à bénéficié du soutien d’une partie des membres du personnel.

"Néanmoins, ces derniers jours, une partie de l’équipe appuyée par une délégation syndicale portait une revendication unique : le départ du directeur général, sans aucune possibilité de négociation et sans la moindre reconnaissance d’une forme de coresponsabilité dans la dégradation de l’ambiance de travail. Face à ce climat social tendu, à des déclarations publiques sorties de leur contexte, à des enjeux budgétaires importants et à la dégradation de l’image de l’entreprise, nous avons cherché et analysé différentes portes de sortie en interne et en externe."

Mais aucune piste "crédible" proposée par les différentes parties auditionnées n’a convaincu. "Il nous est apparu plus sage et responsable de nous séparer du directeur général de manière négociée. En effet, dans la mesure où les opposants à sa personne et au projet qu’il portait n’étaient prêts à aucune concession, son maintien en place aurait conduit Télé MB à un conflit manifestement interminable et à des perspectives peu florissantes."

Le départ de David Flament entrainera inévitablement une série de changements à opérer au sein de la chaine locale afin de restaurer un climat de travail serein. "La réflexion doit être poursuivie sur une grille de programmes à repenser, des contenus à moderniser, des équipes à fédérer autour d’un projet audacieux ainsi que l’adoption du budget 2021, qui s’annonce très difficile avec la perspective d’un indispensable refinancement important de l’entreprise et/ou des mesures d’économie."