Si beaucoup ont préféré annuler leurs séjours à l’étranger ou en sont déjà revenus, d’autres profiteront de cette dernière quinzaine d’août pour prendre un peu de bon temps, en Belgique ou ailleurs. C’est dans le cadre d’une politique de prévention des cambriolages durant les vacances que la ville de Mons rappelle qu’il est possible de solliciter le passage de conseillers en prévention vol.

"À Mons, avec l’équipe de sécurisation des logements (Service de Prévention de la Ville de Mons), la priorité à cette période de l’année est de vous sensibiliser à des mesures très simples pour limiter les risques de cambriolages durant votre absence", explique la ville. Pour ce faire, trois conseillers en prévention vol sont à la disposition des citoyens pour la zone de police de Mons-Quévy.

Le conseiller en prévention vol est un agent communal, spécialement formé à cet effet, qui dispense à la demande des citoyens et en toute confidentialité des conseils personnels, pratiques et entièrement gratuits au sujet de la sécurisation de l’habitation. Ils sont également disponibles pour informer les commerçants contre les vols et/ou les attaques.

On sait que la période de départ reste propice aux vols. Pour les éviter autant que possible, différents conseils doivent être respectés en tout temps : rester discret (charger son véhicule à l’abri des regards, ne pas mentionner l’absence via un message vocal ou un avis sur la porte, ne rien poster sur les réseaux sociaux), simuler une présence dans la maison (lampes sur minuterie aléatoire), demander à une personne de confiance de relever le courrier et de garder un œil sur l’habitation.

Au niveau de l’habitation en elle-même, quelques bonnes pratiques sont également bonnes à rappeler : protéger ses biens en plaçant les objets de valeur dans un coffre ou à la banque, inventorier les numéros de série et caractéristiques des objets de valeur, fermer les portes et fenêtres à clé, les soupiraux, les garages, abris de jardin, grilles et barrières à l’aide d’un cadenas. Profiter d’un système d’alarme et l’activer.

La police de Mons-Quévy peut elle aussi assurer une surveillance de l’habitation sur simple demande. Le conseiller vol de la ville pourra quant à lui, tout au long de l’année, procéder à un examen approfondi de la sécurité du domicile. En compagnie de l’habitant, il passera en revue chaque pièce et habitudes de vie afin de conseiller au mieux et pallier les éventuels manquements. Il pourra aussi, en cas de besoin, conseiller des travaux à entreprendre pour améliorer la protection de l’habitation (pose de serrure multipoints, verrous de fenêtre,…).