Un comportement d'ordinaire déjà révoltant mais plus encore en cette période de crise.

Minable, irresponsable, incivique, irrespectueux,… Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire le comportement de certains individus. La scène à laquelle le personnel d’une agence bancaire Belfius de Colfontaine été confronté ce lundi matin à l’ouverture a fait l’objet d’une photographie, diffusée sur les réseaux sociaux, provoquant une multitude de réactions indignées.

Outre des bouteilles et canettes de bière, ce sont des dizaines de gants de protection et de mouchoirs en papier qui ont été abandonnés dans le sas d’entrée. À l’heure où toutes les précautions sont prises pour limiter la propagation du Covid-19, pour en venir à bout et où l’on demande à chacun de se débarrasser du matériel de protection et des mouchoirs dans des poubelles correctement fermées, certains individus (que l’on évitera de caractériser, au risque de devenir grossier) semblent peu se soucier de la santé d’autrui.

"Nous étions évidemment furieux de découvrir un tel spectacle", explique Pascal Pauwels, directeur administratif des banques Belfius de Colfontaine et Frameries. "La police a été prévenue et des rondes sont organisées mais encore faut-il pouvoir prendre les individus sur le fait." Des images de vidéosurveillance ont bien sûr été enregistrées mais en cette période compliquée, où la police est déjà fortement sollicitée, le directeur hésite à porter plainte.

"Nous avons évidemment fait appel à quelqu’un pour procéder au nettoyage et à la désinfection des lieux avec des produits spécifiques mais ce n’est simple et agréable pour personne, je peux vous le dire. Je suis passé par l’agence ce mardi et tout était propre. Mais si cela devait se reproduire, nous envisagerons de fermer les sas à 16 heures, à la fermeture des bureaux." Conséquence, il ne serait plus possible de retirer de l’argent aux distributeurs.

Une décision que le directeur ne souhaite pas prendre à la légère, conscient que le service à la population serait réduit. "Nous sommes un peu démunis face à ce genre d’attitude. Pas plus tard que la semaine dernière, quelqu’un est venu vomir dans le sas de la banque de Frameries. Et entre vendredi après-midi et lundi matin, ce sont de nombreuses bouteilles de bière que nous retrouvons abandonnées."

Si à Frameries, le sas n’abrite plus aucune poubelle (cette dernière a été incendiée à l’aide d’essence le mois dernier…), l’agence de Colfontaine en a toujours une. Mais encore faut-il être suffisamment éduqué pour l’utiliser à bon escient.